 النائبة الكويتية المثيرة للجدل صفاء الهاشم تعلق على خسارة مقعدها في مجلس الأمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

خسرت النائبة الكويتية المثيرة للجدل صفاء الهاشم، مقعدها في مجلس الأمة، بحسب مؤشرات أولية لنتائج الدائرة الثالثة.



وحلت الهاشم في المرتبة الثلاثين بحصولها على 430 صوتا فقط، متأخرة حتى عن المرشحة الجديدة شيخة الجاسم التي خسرت بدورها أيضا، حيث حلت في المرتبة الـ25.

وفي أول تعليق من الهاشم بعد خسارتها في الانتخابات، كتبت على تويتر: ”أبقى صفاء العالية بشموخها.. أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها، صفاء اللي تمكنت من حل مجلس وإسقاط وزراء سيادة، أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي وزهدت بالمنصب وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة، أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس داخل الكويت وخارجها“.

واشتهرت صفاء الهاشم خارج الكويت بمواقفها ضد الوافدين، خاصة المصريين، لدرجة تم فيها رفع قضية في مصر ضد الهاشم؛ بتهمة الإساءة لمصر والمصريين.

وتنافست صفاء الهاشم في الدائرة الثالثة، غير أنها لم تحصل على عدد أصوات يؤهلها لدخول قائمة الفائزين.

وقدرت نسبة المشاركة في الانتخابات الكويتية بنحو 60%، وهي نسبة مرتفعة نسبيا في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

ومن النتائج البارزة أيضا فوز رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، الذي أعيد انتخابه مرة أخرى.