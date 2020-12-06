مصدر: الخلاف بين " رجائي عطية " نقيب المحامين المصري واتحاد المحامين العرب محل محاضر بين الطرفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مصدر أمني، أن الخلاف بين رجائي عطية، نقيب المحامين المصري، واتحاد المحامين العرب، محل محاضر بين الطرفين.



وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الشرطة المصرية تقوم بدورها في حدود اختصاصها باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.

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