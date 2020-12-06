مقتل 5 عسكريين في هجوم إرهابي جنوبي الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 5 جنود صوماليين مصرعهم وأصيب آخرون، الأحد، جراء هجوم شنته عناصر تابعة لحركة الشباب الإرهابية جنوبي البلاد، وفقا للعين.



وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية في مديرية أوطيغلي بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم كان مباغتا أعقبه مواجهات مباشرة بين الجيش الصومالي والإرهابيين، وأسفر عن خسائر بشرية بين الجانبين لم تحدد بشكل دقيق.

ولم يعلق مسؤولو الجيش الصومالي بشكل فوري على تفاصيل القتال العنيف مع عناصر حركة الشباب الإرهابية، التي هاجمت على قاعدة عسكرية، وعاد الوضع إلى الهدوء بعد المواجهات .

وتعد مديرية أوطيغلي من المناطق المحررة حديثا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويحدث فيها من حين لآخر مواجهات بين القوات الحكومية وعناصر حركة الشباب الإرهابية.