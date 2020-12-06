عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تقدم جديد يسجله الجيش الوطني الليبي في معادلة القتال أمام مليشيات طرابلس، بسيطرته على معسكر استراتيجي، غربي البلاد.



ووفق مصاد عسكرية تحدثت وفقا لـ"العين الإخبارية"، سيطرت قوات اللواء 128 في الجيش الليبي، اليوم الأحد، على معسكر "المغاوير" التابع لمليشيات حكومة فايز السراج في منطقة أوباري جنوبي ليبيا.

والمعسكر المذكور كان يديره علي كنه قائد مليشيات المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة طرابلس.

وأوضحت المصادر نفسها، أن قوات الجيش الليبي التي يترأسها العقيد محمد الحسناوي، أمهلت المليشيات المسلحة داخل المعسكر مهلة لتسليم أنفسهم، بعد وقوع اشتباكات بين الطرفين.

ويعد معسكر المغاوير الواقع في أوباري، أهم مرتكزات الميليشيات التي كانت تجهزها لاستخدامها في الهجوم على الحقول النفطية جنوبي ليبيا.

والأسبوع الماضي، شن الجيش الليبي، عملية عسكرية ضد عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة أوباري.

وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن عملية أوباري ارتكزت على مبدأي السرية والمفاجأة وكذلك المعلومات الصحيحة عن تحركات الإرهابيين في الجنوب الغربي وتمت مداهمة 3 أهداف في وقت واحد.