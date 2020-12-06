3 أشهر مناعة معظم اللقاحات .. وبريطانيا تستعد لطرح «فايزر»

■ 3 وفيات و1153 إصابة جديدة فـي الإمارات

■ العامل النفسي وراء وفاة رياضيين بكورونا

فـي العراق

■ حظر كلي لمحافظات شرق الفرات السوري

■ أكثر من 376 ألف إصابة فـي المغرب

■ 6 ملايين جرعة من اللقاحات فـي طريقها إلى تونس

■ الجزائر تستأنف الرحلات الجوية الداخلية

■ فرنسا تشهد تراجعا فـي الوفيات

■ ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتطعيم سكانها

■ تركيا تبدأ عزلا عاما فـي إجازة نهاية الأسبوع

■ وفاة 342 عاملا بقطاع الصحة فـي إندونيسيا

■ فايزر) تطلب اعتماد استخدام لقاحها

فـي الهند

■ فيتنام تبدأ تجارب بشرية على لقاح

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة في الفيروسات التنفسية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لـ 3 أشهر و قد تستمر لفترة أطول حسب الحالات. وأضافت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية أن مدة المناعة الطبيعية إزاء عدوى طبيعية أو تلقيح ليست معروفة حاليا بشكل دقيق، وذكّرت المجموعة بالإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلوانزا الشتوية السنوية، مما يؤكد أن المناعة تضعف تدريجيا بعد فترة معينة تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص وهو ما ينطبق مبدئيا حتى على اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

في السياق، قالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي “فايزرـ بيوأنتك” لكوفيد 19 هذا الأسبوع مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء. ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى غدا الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين. وفي أميركا قال جيمس هيلدريث، عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية إنه قد يتم البدء في تطعيم السكان في الولايات المتحدة باللقاح الذي طوره تحالف شركتي “فايزر ـ بيوأنتك” ضد فيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة المقبل، وذلك في حال الحصول على ترخيص باستخدام اللقاح من جانب الإدارة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأمل منظمة الصحة العالمية بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الربع الأول من العام المقبل. حيث صرحت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان، إن “الهدف النهائي هو توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة بحلول نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20 في المئة من سكان الدول التي تشملها آلية كوفاكس”. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 66 مليونا و972 ألفا و138 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة و1153 إصابة جديدة بالفيروس. الى ذلك، أرجعت وزارة الصحة والبيئة العراقية، وفاة رياضيين بارزين بأعمار متوسطة جراء إصابتهم بفيروس كورونا، إلى العامل النفسي. وأشار مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي إلى أن “الحالة النفسية كلما كانت متدهورة ستؤثر على مناعة المريض وكذلك تؤدي الى تقليل كفاءة الجهاز المناعي مما يتسبب باستفحال الفيروس”. وفي سوريا، تم الأعلان عن حظر كلي مدته 15 يوما في محافظات الحسكة والرقة وريف دير الزور شرق الفرات بسبب تفشي فيروس كورونا. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة.

و أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 50 وفاة و3160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد . في السياق، سجلت وزارة الصحة المغربية 4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 376 ألفا و738حالة. وفي تونس، كشف المدير العام لمعهد باستور، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن وزارة الصحة التزمت مع مختبر دولي معروف من أجل الحصول على 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد للفيروس التي من المقرر أن تصل خلال شهري أبريل أو مايو. بدورها، استأنفت الجزائر الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين عبر مختلف مطاراتها وذلك بعد حوالي 9 أشهر من التعليق بسبب تفشي جائحة كورونا. وفي موريتانيا حذر وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق من أن عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا قد يدفع لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 294 حالة وفاة و 11561 إصابة جديدة بكورونا، بدورها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 43209 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس. وفي فرنسا قالت السلطات الصحية إنها سجلت انخفاضا جديدا امس في عدد وفيات فيروس كورونا بالمستشفيات مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي استقبلتها المستشفيات تراجع أيضا. من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ألمانيا ستنفق ما يصل إلى 6 مليارات يورو (3ر7 مليار دولار) على تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا. من جهتها، بدأت تركيا في تطبيق عزل عام خلال عطلات نهاية الأسبوع وذلك للمرة الأولى منذ مايو بعد أن سجلت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مستويات قياسية في الأيام الماضية.

آسيويا، توفى 342 على الأقل من العاملين بقطاع الصحة بسبب كوفيد 19 في إندونيسيا التي تعد واحدة من أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا المستجد في آسيا، حسبما أشارت جمعية الأطباء في إندونيسيا، موضحة أن هذا العدد يشمل 192 طبيباً و136 ممرضاً و14 طبيب أسنان. وفي الهند قدمت شركة “فايزر إنديا” للأدوية طلبا للهيئة الهندية للرقابة على الأدوية من أجل اعتماد الاستخدام الطارئ للقاحها ضد فيروس كورونا، بعد أن حصلت الشركة الأم على موافقة على استخدام اللقاح من بريطانيا والبحرين، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء. على صعيد متصل، تبدأ فيتنام المرحلة الأولى من التجارب البشرية على لقاح، ضد فيروس كورونا، أنتجته شركة “نانوجين” للأدوية في العاشر من ديسمبر الجاري، طبقا لما ذكرته صحيفة “في.إن.إكسبرس” الفيتنامية.