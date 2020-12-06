جيل فيسنتي يعلن تعاقده مع علاء عباس بمقطع فيديو

رياضة 2020-12-06 | 16:16 867 مشاهدة اعلن نادي جيل فيسنتي البرتغالي، تعاقده بشكل وسمي مع نجم المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عباس. عباس سيمثل الفريق بعقد يمتد لموسمين مع الفريق الذي ينشط في الدوري البرتغالي الممتاز. ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قائلاً: "مرحباً بالـ(الجليستا) الجديد، العراقي الدولي علاء عباس".



ويعد علاء عباس ثالث عراقي يلعب في الدوري البرتغالي بعد اسامة رشيد ومهند علي. ويعد علاء عباس ثالث عراقي يلعب في الدوري البرتغالي بعد اسامة رشيد ومهند علي.

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