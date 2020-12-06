صالح والمالكي يؤكدان ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.





وأضاف أنه " تم استعراض الواقع الاقتصادي والصحي في البلد، وضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة تداعيات وباء

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت السومرية نسوز نسخة منه، أن "صالح استقبل، اليوم، المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في البلد، وتهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات المقبلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهتها وعدالتها بعيدا عن التزوير والتلاعب".وأضاف أنه " تم استعراض الواقع الاقتصادي والصحي في البلد، وضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان امن وسلامة المواطنين".

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