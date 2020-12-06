مسؤول: هجمات إلكترونية استهدفت الإمارات بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات اليوم الأحد إن الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

ووافقت الإمارات في أغسطس آب على إقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وبعض الدول والمجتمعات الإسلامية. وحذت البحرين والسودان حذوها لاحقا.

وقال محمد حمد الكويتي في لقاء أمام جمهور مؤتمر في دبي ‬إن التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال جعل الإمارات هدفا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين.

وأضاف أن القطاع المالي مستهدف لكنه لم يخض في التفاصيل. ولم يذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها. وقال للمؤتمر إن عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا. وتابع أن كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران دون تحديد من يقف وراءها.

وتقول إيران أيضا إنها تعرضت لهجمات إلكترونية.