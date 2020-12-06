شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «داعش» تتهاوى في العراق والان مع التفاصيل
يذكر أن طيران التحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى بقصف أوكار تنظيم «داعش» شمالي وغربي العراق، بناء على معلومات تقدم من قبل الأجهزة الاستخبارية العراقية.
فيما كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، عن اعتقال أحد عناصر داعش في نينوى، مؤكدة أن المطلوب كان يتلقى الأوامر من ما يسمى بمكتب «شؤون المجاهدين» ضمن قاطع نينوى التابع للتنظيم الإرهابي. وقالت في بيان لها أمس: إنه تم تدوين أقواله وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن قتل قيادي آخر في«داعش» وإصابة آخرين بقصف جوي جنوب مدينة سامراء. ولفتت إلى أن طيران الجيش العراقي وجه ضربة جوية في منطقة السعلوة التابعة لناحية يثرب استهدفت تجمعاً لفلول داعش.
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