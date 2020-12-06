هل تخطط أنقرة لإفشال الهدنة الليبية ؟

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من جهته، دعا المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات على خطوط التماس إلى التعاون مع القوات المسلحة الليبية والإبلاغ عن أي تحرك للمليشيات والمرتزقة والأتراك.
وجدّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، التأكيد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وتفاهمات اللجنة العسكرية 5+5.
وقد تزايد النشاط العسكري التركي في ليبيا، وهبطت العديد من طائرات الشحن العسكرية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة الوطية الجوية، وسط مخاوف من احتمال تدخل تركي يفشل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، ويعرقل الجهود الأممية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.
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