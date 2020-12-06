شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للسلة يعتمد 6 بطولات في الموسم الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد الاتحاد العربي لكرة السلة في الاجتماع الذي عقده السبت عن بعد برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي بطولات موسم 2020-2021، ويأتي في مقدمتها بطولة منتخبات الرجال التي تستضيفها الإمارات والتي تم تعديل موعدها من الثلث الأخير لشهر يناير القادم إلى الأسبوع الأول من فبراير، حرصاً من الاتحاد على دخول المنتخبات العربية مباشرة في التصفيات القارية إضافة إلى بطولة منتخبات السيدات وبطولتي الأندية «رجال وسيدات» وبطولتي الناشئين تحت 16 سنة للشباب والشابات.

وفوض المجلس اللواء إسماعيل القرقاوي والأمين العام عبدالله شلبي لتحديد أماكن ومواعيد البطولات، كما اعتمد التقرير المقدم من الأمانة العامة عن نشاط الاتحاد خلال موسم 2020 إضافة إلى إصدار مجلة كرة السلة العربية التي تتناول 4 محاور بداية بتاريخ تأسيس الاتحاد العربي مروراً بتشكيل مجالس الإدارات منذ مرحلة التأسيس وحتى الآن وجميع نتائج البطولات والمسابقات أيضًا منذ التأسيس، فيما اشتمل المحور الرابع على نشاط وإنجازات مجلس الإدارة الحالي منذ عام 2015 وحتى 2021.

واتخذ المجلس قرارًا جريئًا للتخفيف عن كاهل الاتحادات المنظمة للبطولات القادمة، والتي تأثرت بفيروس كورونا بإلغاء رسم التنظيم، مما ترك ارتياحًا كبيرًا في أوساط تلك الاتحادات، كما تقرر رفع تقرير إلى اتحاد اللجان الأولمبية العربية حول نشاط الاتحاد العربي خلال العام الحالي وتنفيذ برامجه بإقامة 6 دراسات مختلفة في التحكيم والتنظيم والتدريب والإحصاء والبراعم والسلة الثلاثية رغم جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

وأشاد القرقاوي بجهد الأمانة العامة للاتحاد العربي والإعداد الجيد لكل الدراسات التي أقيمت خلال العام الحالي ونجاح الاتحاد بتنفيذ برامجه، وأكد دعمه لكل الدول المنظمة للبطولات القادمة وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح تلك المسابقات.