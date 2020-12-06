شكرا لقرائتكم خبر عن الزحمي: مصفوت يملك الإرادة القوية لتخطي نتائجه السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

وصف أحمد سعيد الزحمي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، الجهود التي يقوم بها اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالمهمة لتعزيز عملية التطور الكروي وفق أفضل المعايير لوضع الرياضة الإماراتية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص في الطريق الصحيح.

وقلل الزحمي من التأثير المرتبط بتراجع النتائج أمام دبا الحصن 2-3 والتعاون 4- 5 ومسافي صفر- 2 في الجولات الماضية لدوري الأولى، وقال إن مصفوت يملك الإرادة القوية وروح المسؤولية لتجاوز النتائج السلبية خاصة أن المنافسة في مراحلها الأولى، الأمر الذي يمهد لترتيب الأوراق والعودة من جديد إلى المردود الإيجابي للاعبين.

وأضاف: «يجب أن نتحلى بردة الفعل الإيجابية لتخطي الظروف التي تواجهنا وقد لمست درجة كبيرة من الإصرار على تجاوز ما حدث عند اللاعبين وبقليل من التركيز يمكن أن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة، لا نواجه أي ضغوط، وواثقون من أن الفريق لديه الأفضل في الدوري وأتمنى أن يحالفنا التوفيق».

وجدد الزحمي ثقته في الأطقم التحكيمية لقيادة منافسات الدوري، وقال إن الأخطاء واردة في كرة القدم لكن المهم المراجعة والبحث عن الحلول وتقييم الأمور بالمنظار المهني الذي يراعي السلبيات ويعزز الإيجابيات، ونتمنى أن تكون أجواء العدالة التحكيمية حاضرة في جميع المباريات.