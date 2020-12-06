شكرا لقرائتكم خبر عن «إل تالنتو» يتصدر بطولة مجلس دبي لأكاديميات كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد فريق أكاديمية إل تالينتو لكرة القدم إلى صدارة الفرق المشاركة في فئة تحت 18 سنة خلال منافسات الأسبوع الثالث من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها المجلس في ملاعب «مركز كرة القدم» بمدينة دبي الرياضية وتستمر حتى 6 مارس 2021.

وبدأ فريق إل تالينتو رحلة صعوده للصدارة في فئة تحت 18 سنة بتسجيل 12 هدفاً في مرمى فريق أكاديمية سوكر إيطاليان ستايل ليحقق رصيد 6 نقاط كاملة بمجموع 24 هدفاً ويتخطى بذلك فريق أكاديمية لاليجا الذي يملك 6 نقاط أيضاً لكن مجموع أهدافه 11 هدفاً فقط، وفي فئة تحت 16 سنة تصدر فريق أكاديمية لاليجا إتش بي سي ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على فريق أكاديمية النجمة الزرقاء بـ 12 هدفاً ليصبح رصيده 9 نقاط ومجموع 15 هدفاً، فيما تصدر فريق أكاديمية إل تالينتو ترتيب المجموعة الثانية بعد تغلبه على فريق سوكر إيطاليان ستايل بنتيجة 2-1 ليصبح رصيده 6 نقاط ومجموع 9 أهداف.

وفي منافسات فئة تحت 14 سنة ضمن المجموعة الأولى تصدر فريق أكاديمية سبورتنج دبي ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على فريق أكاديمية جولد ستار بنتيجة 5-1، ويصبح رصيده 9 نقاط ومجموع أهدافه 18 هدفًا، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق أكاديمية آليانس ترتيب المجموعة بعد فوزه على فريق أكاديمية لاليجا سيفيلا بنتيجة 14-1، ويصبح بذلك رصيده 7 نقاط بمجموعة 21 هدفاً.

وتصدر فريق أكاديمية جي سي يونايتد ترتيب المجموعة الأولى في فئة تحت 12 سنة بعد فوزه على فريق أكاديمية فوكسز بنتيجة 4-1 ليحصد رصيد 9 نقاط ومجموع 20 هدفاً، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق أكاديمية آي جي إف بعد فوزه على فريق أكاديمية جولدن ستار بنتيجة 4-2 ليصبح رصيده 9 نقاط ومجموع أهدافه 20 هدفاً أيضاً.

وفي منافسات فئة تحت 10 سنوات تصدر فريق أكاديمية آي جي إف لهذه الفئة ترتيب الفرق المشاركة بعد فوزه على فريق أكايديمة لاليجا سيفيلا بخمسة أهداف نظيفة ليصبح رصيده 6 نقاط بمجموع 18 هدفاً.

ويشارك في البطولة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة، ويتوزع اللاعبون في البطولة على 6 فئات سنية هي: 8 و10و12 سنة للأولاد والبنات، 14 و16 و18 سنة للأولاد فقط، وتتضمن البطولة إقامة 280 مباراة تقام جميعها وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في إمارة دبي بما يحافظ على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في التنظيم.