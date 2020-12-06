شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتطلع لنقاط الرائد والنصر يبحث عن الانتصار الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي الاثنين الهلال والرائد، والنصر والاتفاق، في ختام الجولة السابعة من الدوري السعودي وسط تفاوت كبير في الطموحات بين قطبي العاصمة السعودية؛ إذ يحتل الهلال صدارة الترتيب ويبحث عن توسيع الفارق مع منافسيه، في حين يحتل النصر المركز الأخير ويريد النهوض من مركزه الذي فاجأ جميع متابعي الدوري السعودي.

ويمتلك الهلال 16 نقطة من 18 نقطة ممكنة، وستكون مهمته أمام مضيفه الرائد على ملعب الملك عبدالله في بريدة ليست بالسهلة قياساً بالتطور الملحوظ على أداء الفريق القصيمي الذي يقوده المدرب الألباني هاسي بيسنك صاحب البصمة الواضحة على أداء الفريق، الذي تنتظره مواجهة فنية كبيرة أمام الروماني رازفان مدرب الشهر في نوفمبر.

وكان الهلال أنهى مباراته الأخيرة منتصراً على الفتح 3-0 بينما خسر الرائد من العين صاحب العروض اللافتة 0-1 ليستقر على 10 نقاط في المركز الخامس من 3 انتصارات وتعادل.

وفي الوقت الذي يتمتع الهلال بتكامل عناصره في جميع الخطوط بقيادة الفرنسي غوميز وكاريلو وسالم الدوسري والفرج سيفتقد الرائد في المباراة لخدمات المغربي محمد فوزير بسبب الإيقاف بثلاث بطاقات صفراء، وأيضاً الثنائي عوض خميس وعبد الفتاح آدم المصابين على مستوى أربطة الركبة ويكاد موسمهما ينتهى فعلياً.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي يبحث النصر عن الفوز الثاني ليتعافى قليلًا من مسلسل النتائج السيئة عندما يستضيف الاتفاق صاحب المركز الثالث عشر بسبع نقاط حصل عليها من انتصارين وتعادل وخسر ثلاث مباريات.

ولم يفز النصر سوى في مباراة واحدة على القادسية عدا ذلك تجرع 5 هزائم كان آخرها على يد أبها 1-2، ما صنع أزمة حقيقية لا خيار للخروج منها إلا تحقيق الفوز تلو الفوز.

ويمتلك النصر جميع المقومات، لكن البرتغالي روي فيتوريا حتى اللحظة غير قادر على صناعة الطريقة التي يستفيد منها الفريق لصناعة طريق الأهداف أمام المهاجمين، وخاصة عبد الرزاق حمدالله البعيد عن التهديف منذ بداية الموسم وهو هداف آخر نسختين.

في الجانب الآخر، يمتلك الاتفاق مفاتيح جيدة لاقتناص المساحات التي يتركها النصر كنعيم السليتي والمغربي وليد أزارو إذا شارك بعد تعافيه من الإصابة.