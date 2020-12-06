شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي العالمية تبدأ التجربة الحية لمشروع «بوكس باي» في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «موانئ دبي العالمية» عن البدء في تجربة حية لمشروع بوكس باي بهدف رصف 1500 حاوية لإثبات المفهوم لمشروعها الثوري في ميناء جبل علي في دبي والذي من المتوقع أن يوفر نظاماً آلياً بسعة 3 أضعاف المساحة التقليدية لساحة الحاويات، بحسب ما نشرت الشركة على تويتر، الأحد.

ومؤخراً، أعلنت «موانئ دبي العالمية»، الانتهاء من تجميع أول نظام من نوعه في العالم لتخزين الحاويات بالمنصات المرتفعة (والمعروف اختصاراً باسم HBS)، في ميناء جبل علي، ويُعد نظام «بوكس باي» مشروعاً مشتركاً بين «موانئ دبي العالمية»، ومجموعة «إس إم إس» الألمانية المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية.

ويعتمد النظام الجديد لمناولة الحاويات آلياً، والحاصل على براءة اختراع، على فكرة التخزين الطابقي للحاويات، حيث يمكن تخزين الحاويات في طوابق مرتفعة تصل إلى 11 طابقاً. وتتجاوز الطاقة الاستيعابية للنظام من خلال الأداء المعزز الطاقة الاستيعابية للساحات الأرضية التقليدية أكثر من ثلاثة أضعاف، ما يخفض الانبعاثات في محطات الحاويات بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى تفوقه من حيث مستوى الكفاءة والفعالية، حيث يسمح بالوصول بسهولة إلى أي حاوية بشكل فردي من دون الحاجة إلى إزاحة، أو تحريك حاوية أخرى، فالنظام التقليدي في مناولة الحاويات يعتمد على تخزين الحاويات بعضها فوق بعض، ما يستلزم عادة تحريك الكثير من الحاويات من مكانها من أجل الوصول إلى الحاويات الموجودة على المنصات الأقل ارتفاعاً.

وقد تم في النصف الأول من العام 2020، الانتهاء من تركيب آخر المكونات الرئيسية للنظام، وهي عبارة عن شاحنة رفع آلية تُستخدم في رفع الحاويات من أجل إنزالها ورفعها من، وإلى الشاحنات الخارجية، حيث يتم تحريك الحاويات للعمليات الأرضية داخل، وخارج نظام «بوكس باي»، من خلال أحزمة ناقلة تحت الأرض قبل أن تقوم الرافعات برفعها إلى أماكنها المخصصة لها في الطابق المحدد.

وتوفر المرحلة الأولية من المشروع وحدات تتسع لتخزين 792 حاوية، وستتمكن ساحة صناعية كاملة تعمل بنظام تخزين الحاويات بالمنصات المرتفعة خلف المَرسيَين الجديدين اللذين لا يزالان قيد الإنشاء بمحطة الحاويات رقم 4 بميناء جبل علي، من مناولة أكثر من ثلاثة ملايين حاوية سنوياً، وسوف يتم تشغيل الرافعات والشاحنات المخصصة للمناولة والتخزين بشكل آلي بالكامل، ولكن ستتم الاستعانة بسائق لقيادة حاملة الحاويات في البداية خلال مرحلة التشغيل التجريبي.

وصُمم نظام «بوكس باي» بصورة تسمح بإدارته كهربائياً بشكل كامل، وسيكون الساحة الوحيدة لمناولة الحاويات التي تعمل بالطاقة الشمسية، من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق سطحه.