شكرا لقرائتكم خبر عن «وفّر» يصدر الدفعة الثانية من بطاقات متقاعدي الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن برنامج «وفر» للخصومات، بدأ بإصدار الدفعة الثانية من بطاقات «وفر» للمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة.

حيث أصدر هذا العام الدفعة الأولى في أكتوبر الماضي. ليشكل هذا القرار نقلة في تحقيق الرفاه لشريحة أكبر من أبناء الشارقة وتمكينهم من الاستقرار المادي والمعنوي.

وللراغبين في الحصول على البطاقة يمكنهم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:

https://dhr.gov.ae/ar/waffer/issuance-of-a-saving-card المعلن عنه في المنصات الافتراضية لبرنامج وفر وهي الموقع الإلكتروني https://waffer.dhr.gov.ae/ar/ وانستجرام waffercard.

وتقدم «وفر» امتيازات عدّة وباقة خصومات وتسهيلات لحامليها في 700 شركة ومؤسسة، ضمن 30 تصنيفاً تجارياً متنوعاً. وتحرص باستمرار على التسويق والإعلان عن الشركات الجديدة التي تنضم للبرنامج، حيث يتمكن المستفيد من التعرف إلى كل منتجات الشركات وخدماتها عبر دخول الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية.

ويخدم حالياً نحو 61 ألفاً يشملون جميع موظفي ومتقاعدي دوائر وجهات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والمستفيدين من فئات مختلفة.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن توسعة قاعدة المستفيدين لتشمل المتقاعدين، جاء تنفيذاً للتوصيات الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير كل الخدمات والتسهيلات لأبناء الإمارة، وتعزيز التكافل والتلاحم الاجتماعي.

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