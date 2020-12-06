شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية "النواب" تنظر عددا من الاتفاقيات الدولية الثلاثاء 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية.

وتشمل الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ،والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما تبحث اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .

وتناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

يشار إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس دعا إلى جلسة عامة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.