شكرا لقرائتكم خبر عن 17مرشحا للأحزاب و25 مستقلا بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل يومى 7و8 ديسمبرعقب انتهاء المصريين بالخارج من إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد أيام 5و6 و7 ديسمبر الجارى.

وهناك 13 محافظة ستجرى بها انتخابات الإعادة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وتجرى جولة الإعادة بمحافظة الدقهلية، فى 10 دوائر انتخابية حيث يتم التنافس على 21 مقعدا بين 42 مرشحا منهم 10 لمستقبل وطن و25 مستقلا و3 للشعب الجمهورى و2 للمؤتمر و2 للوفد.

وجاءت جولة الإعادة بدائرة أول المنصورة على مقعدين بين كل من المرشحين: وحيد رمضان فوده" مستقبل وطن "، ومحمد السيد البسيوني" الشعب الجمهورى "، ونبيل إبراهيم الدسوقى،" مستقل" وأحمد محمد الشرقاوي."مستقل "

وفى دائرة مركز المنصورة تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من المرشحين، محمد إسماعيل الشريف" مستقل"، وجمال سعد الزهيرى" مستقل" ، ومحمد علاق عبد الوهاب،" مستقل" وحسن حسين المير." مستقل"

وفى دائرة بلقاس تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من إلهامي أحمد عجينة،" المؤتمر" ومحمد عبد الرازق قرقر" مستقبل وطن"، وفايق الزكي المغازي " مستقل"، وعوض محمد عبد الفتاح " مستقل".

وفى دائرة طلخا تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين هم وليد شوقى شاكر "مستقبل وطن "، والسيد الخضر على جوهر" مستقل"، وبسام منصور اليمانى، " مستقل" ورضا عبد الله حبيب. "مستقل"

وفى دائرة دكرنس تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين هم نصحى على حسن،" مستقبل وطن " ومكرم السيد المتولى،" الشعب الجمهورى " وشوقى عبد العليم عبد الحميد " مستقبل وطن " وأشرف الشبراوى سعد " مستقل"، وأشرف أحمد لطفى "مستقل"، ووليد فتحى فرعون. " مستقل"

وفى دائرة منية النصر تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من: محمد نجيب خالد،" مستقبل وطن " وعماد الدين محمود " مستقل"، وخالد مصطفى كامل " مستقل"، وأحمد حسن الهوارى "مستقل".

وفى دائرة المنزلة تجرى الإعادة على مقعدين بين كل من المرشحين مجدى على الأمير، "مستقبل وطن" وأحمد الحديدى،"مستقل" وأحمد محمد سمره، " مستقل"وإيهاب صلاح العميرى "مستقل".

وفى دائرة ميت غمر بين المرشحين أحمد إبراهيم الألفى "مستقبل وطن" وعبد الفتاح عبد الحى مصطفى، "المؤتمر" وبدوى عبد اللطيف هلال " الوفد الجديد، ومحمود أحمد العزب. "مستقل"

وفى دائرة أجا تجرى الاعادة على مقعدين بين كل من المرشحين، إيهاب أنيس عبد اللطيف " مستقبل وطن " ومحمد وفيق صالح،" مستقل" وإيهاب أحمد الفقى،" مستقل" وشريف مصطفى الجبلى."مستقل"

وفى دائرة السنبلاوين تجرى الإعادة على مقعدين بين المرشحين أسامة محمد عبد العاطى " الشعب الجمهورى"، ومحمد السعيد عوض " مستقبل وطن "، وأحمد إبراهيم رعب " مستقل" ، وأحمد همام القزمازى "الوفد الجديد".