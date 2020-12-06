شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بعدة جولات تفقدية، بمطار القاهرة الدولى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى.

وخلال الجولة تفقد الوزير الأجهزة الجديدة والمعدات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار الشديدة، وكذا أجهزة سحب المياه وتوزيعها في المسارات والمخرات المخصصة لها بما يعزز من الإجراءات الاحترازية ، واستعداد المطار بالشكل الأمثل حال تعرض البلاد للسيول والأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدنى نحو التحديث والتطوير لجميع مطارات جمهورية مصر العربية وتزويدها بالأجهزة الحديثة والمتطورة عالميًا.

وخلال جولته بالمطار اطمأن وزير الطيران على حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولى وانسيابية التشغيل، كما أعطى توجيهاته لجميع العاملين بأهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة في حالة هبوط أمطار كثيفة لضمان سيولة الحركة داخل المطار وخارجه من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين بالقطاع.

ثم أعقب ذلك جولة لوزير الطيران المدني داخل هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدي الطائرات التابعة للشركة من طراز إيرباص A320 ، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى من المهندسين والفنيين عن إجراء العديد من التطورات الديناميكية والإضافات والتحديثات الفنية بها بما يزيد من كفاءتها و قدرتها التشغيلية مرة أخرى بعد أن تم توقفها خلال الفترة الماضية.

وخلال جولته أطمئن منار على سير العمل داخل الهناجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية التي تقدم لجميع العملاء من شركات الطيران المختلفة، موجها بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية ، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات تلبية لاحتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.