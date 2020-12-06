"الزراعة": إغلاق 7 مراكز بيطرية مخالفة و142 دون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في بيان له اليوم الأحد، إن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة لضبط المخالفين، في 13 محافظة؛ وهي (الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، بني سويف، الغربية، الدقهلية، أسوان، قنا، الوادي الجديد، القاهرة).

تأتي حملات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأوضح محمود أن الهيئة قامت بالمرور والتفتيش على 277 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر، وتم رصد 155 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم إصدار (25) قرارًا إداريًّا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل دون ترخيص بعدد (142) منشأة بيطرية بمحافظات (الغربية- الشرقية- الإسماعيلية- قنا- بني سويف- الإسكندرية- الدقهلية- المنوفية- الوادي الجديد)، تم عمل (1) محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية- بني سويف- الوادي الجديد، لافتًا إلى تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (7) مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات: الشرقية- الإسكندرية- بني سويف- الدقهلية.

‏وأشار محمود إلى أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات المنتجة، سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات؛ لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.