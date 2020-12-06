إصابات "كورونا" في العالم تتخطى 66 مليونًا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم اليوم السبت، حاجز الـ 66 مليونا. وحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصائيات كورونا، فقد بلغت إصابات الفيروس حول العالم 66 مليونا و246 ألفا و564. وحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس حتى صباح اليوم، إلى وفاة مليون و524 ألفا و731 شخصا، في حين تعافى 45 مليونا و828 ألفا و772 مريضا حول العالم. "الأناضول"

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