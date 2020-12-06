العراق وأمريكا يبحثان سُبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، سبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان - وفقا لم أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) اليوم الأحد - ضرورة مواصلة الدعم لضمان العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم.



وعبَّر السفير الأمريكي عن التزام بلاده بتعزيز الشراكة وتعميق العلاقة مع الشعب العراقي، مؤكداً استمرارَ التعاون من أجل عراق آمن ومستقر.

وفي وقت سابق أكد نواب في البرلمانِ العراقي ضرورة أن يُركز الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

يأتي هذا بالتزامن مع حديث حول تركيز الحوار على بحث العلاقة المستقبلية بين واشنطن وبغداد والتوازنات الإقليمية والدولية.

وتستمر أعمال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في واشنطن. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استعداد واشنطن لمساعدة بغداد في السيطرة على الميليشيات.