البحرين وألمانيا تُؤكدان أهمية تعزيز العلاقات المشتركة

أكدت كل من مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية تعزيز العلاقات المشتركة والتي تشهد نموًا وتقدمًا مستمرًا. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشرة.



وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين بما يلبي مصالحهما المشتركة ويعود على البلدين والشعبين بالنفع والخير، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق بحث مملكة البحرين وألمانيا عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية

والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة برلين، اليوم، مع هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، وفق بيان الخارجية الجمعة.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على عمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تشهد تطورًا ونموًا في شتى المجالات وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.