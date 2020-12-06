فلسطين تسجل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الكيلة - في التقرير اليومي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في (الخليل، جنين، رام الله، البيرة، طوباس، طولكرم، بيت لحم، نابلس، القدس، قطاع غزة)، منوهة بتعافي 1758 حالة.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس

كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 66.5 مليون حتى صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 66 مليونا و540

ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 42.8 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و528 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافا