نيوزيلندا.. لا إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - ذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، طبقاً لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا" الدولية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الحالات النشطة الآن 56 حالة.

وتابعت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة مازالت 1722.

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