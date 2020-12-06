سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1495 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وسجلت الوزارة أيضاً عشر حالات وفاة و297 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات بسبب الفيروس الآن في البلاد 47 ألفاً و901 وإجمالي حالات الوفاة 1875 وإجمالي حالات الشفاء 37 ألفاً و782.

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 260 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.