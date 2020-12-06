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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ما ورد في الأمر الأميري، وجاء فيه: "تقبل استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. ويعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية".
كما أصدر أمير الكويت مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر يوم 15 ديسمبر 2020.
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