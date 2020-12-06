البحسني يرأس اجتماعاً للجنة الأمنية بوادي حضرموت ويوكد على أهمية رفع شعار "الامن أولا"

الأحد 6 ديسمبر 2020

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة سيئون، اجتماعاً للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، ومدير الأمن والشرطة العميد مبارك العوبثاني، وعدد من وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين.



ونقل المحافظ البحسني خلال الاجتماع تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مستعرضاً أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلى الخارج، واهتمام القيادة السياسية بتعزيز الأمن والأستقرار في حضرموت، وقال إن القيادة السياسية والتحالف العربي يعلقون آمالا كبيرة على نجاح الملف الأمني والخدمي في حضرموت، وأن نجاحها سينعكس على بقية المحافظات.

وشدد محافظ حضرموت على اليقظة ورفع الجاهزية، بهدف حفظ الأرواح واستقرار الأمن واستتبابه في ربوع المحافظة.

واكد المحافظ حرصه على تدشين لقاءاته في الوادي بالاجتماع باللجنة الامنية، انطلاقا من اهمية الامن في تحقيق بقية الملفات.

وشدد المحافظ على استمرار اليقظة والجاهزية القتالية وحفظ الامن، مؤكدا ضرورة الانضباط والتقييم الدائم للعمل ورفع الروح المعنوية للمقاتلين.

وقال المحافظ ان حضرموت تشهد خلال هذه الايام افتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع كبيرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال53 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، وهي محل تقدير فخامة الرئيس ودول التحالف العربي.

وشدد المحافظ على اهمية ان يحضى الملف الامني بالاهتمام الاكبر ، وعلى اهمية الاصطفاف وتوحيد الكلمة، ورفع شعار "الامن أولا" وان يعمل الجميع تحت هذا الشعار لحفظ ارواح المواطنين وأمنهم، ولضمان استمرار النموذج المشرف لحضرموت.

وجرى خلال اللقاء الوقوف أمام الأوضاع الأمنية في عموم مديريات الوادي والصحراء.

حضر الاجتماع وكلاء محافظة حضرموت، لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وللشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء محمد الصيعري، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت