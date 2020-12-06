شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 مسلحاً في أفغانستان والان مع التفاصيل
من جهته ، قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب : إن إنجاز عملية السلام مع حركة طالبان سيُتيح للحكومة الأفغانية إمكانية التركيز على محاربة تنظيم داعش.وأضاف أن "أحد الأسباب التي تجعلنا نُركّز على عملية السلام مع طالبان، هو أن قوّاتنا الأمنية سيكون بإمكانها توجيه قدراتها ضد مجموعات إرهابية مثل داعش". وبدأت الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات في سبتمبر في قطر. وأتت هذه المفاوضات الأفغانية المباشرة والأولى من نوعها، في أعقاب اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في فبراير الماضي.
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