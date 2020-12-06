شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة.. ويكلفها بتصريف الأعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأحد)، أمراً أميرياً يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، واستمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 الموافق 19 نوفمبر 2019 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بالعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وأن يُبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.