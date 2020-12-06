شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، الأحد، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الصباح والوزراء.

وقضى الأمر بأن يستمر رئيس الوزراء وأعضاء مجلسه في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم إلى حين تشكيل الوزارة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، العمل بالأمر من تاريخ صدوره، ويبلّغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع من صباح الخالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، وإعلان أعضاء البرلمان، مع دعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020.

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