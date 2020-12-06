شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: إجراءات «لم يسبق لها مثيل» لحصر «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: «رويترز»

قال مسؤولون في قطاع الصحة، الأحد، إن كوريا الجنوبية ستشدد قيود التباعد الاجتماعي في العاصمة سيؤول والمناطق المحيطة بها، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء أكبر موجة من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد خلال تسعة أشهر.

ويأتي القرار بعد أن نفذت الحكومة إجراءات لم يسبق لها مثيل، السبت، في بلد حقق نجاحاً في بادئ الأمر من خلال التتبع الدؤوب للمخالطين وخطوات أخرى.

وقال بارك نيونج هوو، المسؤول بوزارة الصحة في إفادة صحفية: «نحن في وضع خطر للغاية»، مضيفاً أن تفاقم الحالات في سيؤول والمناطق المحيطة بها، يمكن أن يصبح تفشياً في سائر أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة حتى منتصف ليل السبت، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بلوغ الذروة في فبراير/شباط، وأوائل مارس/آذار، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 37,546 بينها 545 وفاة.

وقالت الوكالة إن مئات الإصابات اليومية على مدى شهر تقريباً، رفعت عدد الحالات النشطة في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ 7873، مما أثار المخاوف بشأن تضاؤل عدد أسرة المستشفيات.

وقال بارك: «إنه يتجاوز حالياً المستوى الذي يمكننا من خلاله التحكم في نظام مستشفياتنا».

وتابع أنه تمت إضافة أسرة جديدة، وثمة ما يكفي في الوقت الحالي لعلاج المرضى، ولكن إذا استمر هذا الاتجاه فقد تواجه البلاد نقصاً في الأسرة. وتركز معظم الحالات الأخيرة في العاصمة سيؤول التي بدأت السبت، حظر تجول غير مسبوق، وأغلقت معظم المؤسسات والمتاجر في الساعة التاسعة مساء (12:00 بتوقيت جرينتش) لمدة أسبوعين، وقلصت خدمات النقل العام بنسبة 30% في المساء.

وقال بارك إنه بموجب الإجراءات المعلنة، الأحد، والتي تدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، فإنه تُحظر التجمعات التي تضم 50 شخصاً أو أكثر، مع ضرورة إغلاق الصالات الرياضية والحانات وإقامة الطقوس الدينية عبر الإنترنت، أو عن طريق البث، كما سيتم تشديد القيود على الحضور في الفصول الدراسية.

وأضاف أن القيود ستستمر ثلاثة أسابيع على الأقل حتى نهاية الشهر. وقال إنه سيتم تشديد القيود أيضاً في مناطق أخرى من البلاد، ولكن على مستوى أقل من منطقة سيؤول.