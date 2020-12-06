شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 29 ألف إصابة و457 وفاة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-وام

أعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 29039 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يمثل ارتفاعاً كبيراً وقفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» خلال يوم واحد ولأول مرة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة و457 حالة وفاة في انخفاض ملموس بالوفيات مقارنة مع معدلات، السبت، 28782 إصابة و 508 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصل إجمالي عدد حالات الإصابة لمليونين و460 ألفاً و770 إصابة، منها 43141 حالة وفاة، مع بقاء 479 ألفاً و891 حالة نشطة، لافتاً إلى تماثل 21342 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى مليون و937 ألفاً و 738 شخصاً.

من جانبه، قال سيرجي سوبيانين عمدة موسكو، إن سلطات العاصمة تخطط لتطعيم حوالي 6-7 ملايين شخص في المدينة ضد فيروس «كورونا»، في المستقبل.

وكانت حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح «سبوتنيك V»، انطلقت في مستوصفات العاصمة موسكو وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام، وسيكون التطعيم في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.