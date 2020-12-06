شكرا لقرائتكم خبر عن «نار غير قانونية» تجلي سكان بلدة «تراثية» في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن- رويترز أمرت السلطات الأسترالية سكان بلدة ساحلية بجزيرة فريزر المدرجة على قائمة التراث العالمي بإخلاء منازلهم، الأحد، مع اقتراب حريق يستعر بالغابات.

واندلع الحريق بسبب إشعال نار بالمخالفة للقانون بأحد المخيمات قبل سبعة أسابيع، ودمر نصف الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا وهي جزء من الحاجز المرجاني العظيم وتشتهر بالغابات المدارية المطيرة والكثبان الرملية والبحيرات.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية كوينزلاند على وسائل التواصل الاجتماعي «المغادرة على الفور هي الخيار الأكثر أماناً، حيث ستكون القيادة شديدة الخطورة عما قريب.. يجب على أي شخص بالقرب من بلدة هابي فالي مغادرة المنطقة».

وأتت حرائق الغابات الصيف الماضي على أكثر من 37 مليون فدان وتسببت في مقتل 33 شخصاً ونفوق نحو مليار من الحيوانات، مما جعل رئيس الوزراء سكوت موريسون يطلق على الموسم الماضي «الصيف الأسود».

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