شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 213 وحدة سكنية بـ 374 مليون درهم في دبي خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 702 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، الأحد، تسجيل 221 مبايعة بقيمة 437.26 مليون درهم، منها 8 مبايعات للأراضي بقيمة 63.19 مليون درهم و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 374.07 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة الصفا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 256.23 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 18.44 مليون درهم و42 رهناً لفلل وشقق بقيمة 237.79 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 108 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 34 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 8.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بمليوني درهم.

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