شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تسرق نقود ومجوهرات من مخدومتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

وجهت نيابة دبي العامة تهمة السرقة لخادمة آسيوية، حيث تعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها، لاحظت اختفاء مبالغ مالية تخصها إلى جانب عدد من المجوهرات، وقبل يوم من اكتشاف السرقة أبلغتها خادمة أخرى تعمل في المنزل عن اختفاء 200 درهم من تحت وسادتها وأن لديها مبالغ مالية أيضا سرقت في وقت سابق، وعليه قامت المجني عليها بإرسال الخادمات إلى منزل والدها ومن ثم قامت بتفتيش خزانة الخادمة المشتبه بها وعثرت على 3200 درهم ومجوهرات عائدة لها عبارة عن خاتم من الذهب واسوارتين وزوج من الحلق وخلخال، جميعها كانت مفقودة.

وبسؤال الخادمة أقرت بأخذها للذهب كونه قديم ومكسر، أما المبالغ المالية عائدة لها مع العلم أن راتبها 1500 درهم، والقت الشرطة القبض على المتهمة وأحالتها إلى النيابة العامة.

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