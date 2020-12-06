شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضة المرأة» تنظّم النسخة الأولى لبطولة تنس السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنظيم بطولة الشارقة لتنس السيدات في نسختها الأولى، من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ونادي سيدات الشارقة، وفتحت باب التسجيل لجميع الراغبات في المشاركة ضمن البطولة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتنضم إلى سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تقودها المؤسسة، بهدف تنمية مهارات المرأة في الرياضة واتباعها أسلوب حياة صحية، وأيضاً خططها في نشر التوعية في المجتمع بالثقافة الرياضية، والتعريف باللعبة وقوانينها، وتأهيل اللاعبات لخوض المنافسات والبطولات المقبلة.

وتدعو المؤسسة جميع السيدات في المجتمع للمشاركة من ضمن البطولة المفتوحة، لممارسة لعبة التنس الأرضي في أجواء تنافسية ممتعة بين المشاركات للفوز بلقب البطولة، والحصول على الكؤوس والميداليات الملونة، مع حرص منظمي البطولة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال البطولة، وتحقيق التباعد الجسدي وعدم الاحتكاك مع الآخرين، حفاظاً على سلامة الجميع.

وقالت ندى عسكر النقبي، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «نحن اليوم أمام مشهد رياضي جديد يعكس مكانة الشارقة كحاضنة استراتيجية لأهم البطولات الرياضية التي تسهم في الارتقاء بالواقع الرياضي للمرأة، ونأمل أن يكون هذا الحدث الأول من نوعه على صعيد واحدة من أهم الألعاب الجماعية، لانطلاقة قوية نحو المنافسات الكبرى التي تقام على الصعيد المحلي والعربي والعالمي».

وتابعت: «نحرص في المؤسسة على تمهيد الطريق أمام الطاقات الرياضية الجديدة، خاصة الفئات العمرية الواعدة، وفتح المجال أمامها ليتسنى لها تفعيل تحقيق أحلامها على أرضية التنافس الشريف، نمضي معهنّ خطوة بخطوة نحو منصات التتويج لرفع راية بلادهن عالياً في مختلف المنافسات، ونتطلع لأن تكشف البطولة عن طاقات جديدة ومبدعة نرفد من خلالها الميادين المحلية والمنتخب الوطني بدماء جديدة قادرة على تقديم صورة تليق بالرياضة النسائية في الدولة والإمارة».