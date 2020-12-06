عبرت الفنانة المغربية، دنيا بوطازوت، عن غضبها من رواج أخبار تفيد عزمها على القيام بفيديوهات “روتيني اليومي” على يوتوب، موضحة أنها أنشأت قناة لتقريب جمهورها من كواليس أعمالها لا غير.
وظهرت بوطازوت، أمس السبت، في مقطع فيديو، توضح فيه لجمهورها حقيقة كل ما راج عن تخصيصها قناة على يوتوب للقيام بفيديوهات مثيرة تحت غطاء ما يطلق عليه “روتيني اليومي”، معتبرة أن هذه النوعية من الفيديوهات ليست هدفها من إنشاء القناة.
و أشارت بوطازوت إلى أن الهدف من قناتها هو مشاركة الجمهور كواليس أعمالها الفنية، مضيفة: “فيديوهات رروتيني اليومي ليست من طبيعتي، ولا أخلاقي، ولا أصلي”.
يذكر أن دنيا بوطازوت حلت، قبل مدة، قصيرة بالمغرب، للاستئناف نشاطها الفني، بعد قضائها فترة الحجر الصحي الشامل في البرتغال.
كانت هذه تفاصيل خبر بوطازوت توضح: قناتي على يوتوب ليست لـ”روتيني اليومي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.