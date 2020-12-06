كورونا يخترق الحرس الإيراني.. وفاة قائد بارز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي اللواء عبد الرسول أستورا آبادي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان آبادي أحد القادة المقربين من قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، يعاني من أمراض تنفسية، أدت إلى ضعف مقاومته للفيروس، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصيب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وقائد سلاح الجو بمليشيات الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة، بفيروس كورونا.

يذكر أن مسؤولين إيرانيين أصيبوا بكورونا سابقا، أبرزهم محمد باقر نوبخت نائب الرئيس، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وعلي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وعلي ربيعي الناطق باسم الحكومة، ومعصومة ابتكار نائبة الرئيس لشؤون المرأة، وبير حسين كوليوند رئيس منظمة الطوارئ وعشرات النواب في البرلمان.