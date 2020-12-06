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كاتب إماراتي: تمويل الإرهاب سبب مقاطعة قطر ونظام الحمدين مرتبك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

كاتب إماراتي: تمويل الإرهاب سبب مقاطعة قطر ونظام الحمدين مرتبك

متابعات_ الخليج 365

قال الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، إن تمويل قطر للإرهاب هو السبب الرئيسي لمقاطعة دول الرباعي العربي لقطر

 

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "سبب المقاطعة المباركة! تمويل قطر للإرهاب واحتواء مرتزقة ومطلوبين والتدخّل في شؤون الدول.

 

وأضاف: "قصة وهذيان الغزو!.. تخدير للشعب وتغطية على سواد وجه نظام الحمدين المرتبك وهروب للأمام".

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