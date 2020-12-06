كاتب إماراتي: تمويل الإرهاب سبب مقاطعة قطر ونظام الحمدين مرتبك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

قال الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، إن تمويل قطر للإرهاب هو السبب الرئيسي لمقاطعة دول الرباعي العربي لقطر

