شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يُنعى ذوى 3 أعضاء بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدة كل من النائب محمد سعيد الدويك وكذا والده النائب سمير الخولى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلون.

وفى السياق ذاته، نعى رئيس مجلس النواب شقيق النائب مجدى بيومى الذى وافقته المنيه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

يٌشار إلى أن الجلسة القادمة لمجلس النواب، ستعقد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس يوم 15 ديسمبر الجارى، وهى الثالثة فى دور الانعقاد السادس.