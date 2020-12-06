شكرا لقرائتكم خبر عن شروط يحددها القانون لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن قانون مجلس النواب المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، إجراءات وشروط لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، بسبب أعمال وظيفته أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي.

وتنص المادة (۳۲/ فقرة ثالثة) من القانون، على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

جدير بالذكر، أنه تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج على مدار أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، التي توافق من 5 إلى 7 ديسمبر 2020، بينما تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين يومي 7 و8 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.