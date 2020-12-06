افتتاح أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة بمدينة بدر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم افتتاح أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة، بحضور مدير التشغيل بهيئة الإسعاف، ووفد من مسئولى هيئة الإسعاف المصرية، وبحضور رئيس مجلس الأمناء، ومديرى الإدارات التنفيذية والأمن بالجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان: تبلغ مساحة المبنى (1190) متر مربع، ويتكون المشروع من (غرفة إسعاف أولية، غرفة جراحة، غرفة ملاحظة، غرفة تعقيم، غرفة للتجبيس، صيدلية، إقامة للأطباء، إقامة للتمريض، استقبال، استراحات للسائقين والمسعفين، مكاتب إدارة، مسطحات خضراء، (8) حمامات، مغسلة، مخزن مهمات وأجهزة، ساحات إنتظار خارجية، جراجات تسع (4) سيارات إسعاف).

وأشار مندور، إلى أن وحدة الإسعاف التي تم افتتاحها تعد أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة بتكلفة تبلغ أكثر من (3) ملايين جنيه، وتقع على طريق الروبيكى فى منتصف المدينة، وستخدم جميع أحياء المدينة بالكامل، وتكون داعما رئيسيا فى مجالها للمدن الجديدة بشرق القاهرة "بدر، الشروق، القاهرة الجديدة، هليوبوليس، العاصمة الإدارية، مدينة الجلود"، كما تم بناؤها بأحدث التصميمات المعمارية، طبقاً للمواصفات القياسية لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.