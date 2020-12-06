منظمة الصحة العالميّة : تعميم اللقاحات لا يعني إختفاء "كورونا"

نبّهت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، إلى أنّ تعميم اللقاحات لا يعني إختفاء جائحة كورونا، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايك راين في بيان، إنّ "اللقاحات لا تعني صفر كورونا".
وأضاف أن "اللقاحات وحدها لا يمكنها القضاء على الفيروس"، لافتا إلى ضرورة مواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وإحترام باقي الإجراءات الإحترازية للوقاية من الوباء.
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