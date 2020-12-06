2503 إصابات جديدة بكورونا فى بلجيكا

سجلت بلجيكا، 2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و112 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 2171,6 بين 26 نوفمبر الماضى و2 ديسمبر الجارى، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 13% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما أفادت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 214 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة وخروج 327 حالة بعد

شفائها، وتوجد 3163 حالة حاليًا بالمستشفيات ونقل 753 مريضًا إلى العناية المركزة.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 39578 شخصًا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية

قياسية في عدد الحالات.

وقد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 65.58 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و517624​ حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.