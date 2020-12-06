الجزائر تستأنف الطيران الداخلي جزئيًا مع استمرار تعليق الرحلات الخارجية

استأنفت السلطات الجزائرية، اليوم /الأحد/، رحلات الطيران الداخلي جزئيًا للمرة الأولي بعد تعليقها بشكل كامل في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مع استمرار تعليق الرحلات الخارجية.



وتم استئناف الرحلات الداخلية، وسط تطبيق صارم للبروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث وضعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية برنامجًا يوميًا للرحلات إلى مختلف الولايات الجزائرية.



وكان عبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء)، قد قرر الأسبوع الماضي استئناف خدمات النقل الجوي للركاب على الخطوط الداخلية ابتداءً من اليوم بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية، و50% من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد كمرحلة أولى.