كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي بالعاصمة إلى ثاني أعلى مستويات الإنذار

قررت كوريا الجنوبية ، اليوم /الأحد/ ، رفع مستوى التباعد الاجتماعي في منطقة مدينة سول إلى المستوى 2.5 ؛الذي يعد ثاني أعلى مستويات الإنذار من فيروس كورونا.



وذكرت الحكومة اليابانية - بحسب ما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية

الجنوبية - أنه سيتم تطبيق المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي، على منطقة العاصمة سول، على مدار الأسابيع الثلاث القادمة، كجزء من الجهود القصوى لمنع تجدد نشاط فيروس كورونا كوفيد-19.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون ، خلال اجتماع حكومي بشأن فيروس كورونا ، "لقد مررنا بفترة حرجة في الحرب ضد وباء كورونا، وعلى الرغم من جهودنا لتشديد التباعد الاجتماعي، فإن أعداد الإصابات اليومية ارتفعت من 400 لأكثر من 500 خلال الأسبوع الماضي".