جاد المالح يكتشف سرا عائليا أخفي عنه طوال حياته

كشف الكوميدي المغربي، كاد المالح، لجمهوره قصة علمه، أخيرا، بسر عائلي، أخفي عنه طوال حياته.
وتحدث المالح، في مقابلة مع المجلة الفرنسية “ماري كلير”، عن سر، أخفاه عنه جده، الذي كان مرتبطا بزوجة أخرى غير جدته.
وقال المالح إن جده تزوج جدته، لأن زوجته الأولى كانت عاقرا، الأمر الذي دفعه إلى الزواج مرة ثانية من مراهقة، على الرغم من أنها كانت تعارض هذا الزواج.
وأضاف المالح أن شقيقته أخبرته بالسر العائلي، في الفترة القليلة الماضية، بعدما كان يظن، طوال حياته، أن زوجة جده الأولى هي والدة جدته.
والمالح يعبر دائما عن مدى ارتباطه بجدته، التي كانت تقطن في الدارالبيضاء، حيث كان جده يملك محلا لبيع عقاقير البناء.
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