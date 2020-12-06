هيئات مدنية بالزاك تلتمس من الملك تسمية “المحبس الجديد” بمدينة ولي العهد

وجه التنسيق الميداني بالزاك ملتمسا للملك محمد السادس بالموافقة على “تسمية المحبس الجديد بمدينة ولي العهد والشروع في بنائها كرسالة منه حفظه الله ومعه شعبه، أن سلاحنا هو التنمية والبناء والتشييد”.

وأضاف التنسيق الميداني للفعاليات والهيئات المدنية بالزاك، التي اجتمعت اليوم، بجماعة المحبس، بأن “مدينة ولي العهد باعتبارها أقرب نقطة لمخيمات تندوف ستستقبلهم بمنازل وبنية تحتية قوية بدل الخيام”.

وأكد التنسيق الميداني في بيان تلقى “اليوم 24″ نسخة منه، على مركزية الدفاع عن الوحدة الوطنية الترابية، ك”ثابت راسخ من الثوابت الجامعة للأمة المغربية ضد كل الاستفزازات البائدة والنكوصية التي تُمني النفس بالمس بوحدتنا الترابية وضرب المكتسبات الديمقراطية وجر بلادنا إلى الخلف”.

وعبرت هيئات المجتمع المدني بجهة گليميم وادنون، عن اعتزازها الراسخ بالقرار الحازم للملك محمد السادس بشأن “العملية السلمية والاحترافية بمنطقة الگرگرات وإنجاز وإقامة جدار أمني بهدف تأمين المعبر وحماية حق تنقل الأشخاص والقوافل التجارية كحق أساسي تضمنه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة”.

كما ثمن التنسيق الميداني بالزاك “الاحترافية العالية والتدخل الحازم والاستباقي لبواسل قواتنا المسلحة الملكية في تخليص معبر الگرگرات من أيادي البوليساريو، وما لذلك من أبعاد جيوسياسية وأمنية على مستوى إقرار السلم والأمن في المنطقة”.