وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، " تردنا بعض الاستفسارات من المواطنين الكرام بخصوص انه ل تسقط اختام ترويج المعاملات مع نهاية العام وهل يتطلب اعادتها، كأختام صحة صدور الوكالة ،براءة ذمة الضريبة،الفحص الطبي لأجازات السوق،وباقي المعاملات؟".



واكدت المديرية ان "هذه الاختام تبقى صالحة لترويج المعاملات ولا تتأثر بنهاية السنة "، مشيرة الى ان "براءة ذمة الضريبة تبقى معمول بها لغاية 2/1 من السنة الجديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر المرور تصدر توضيحا بشأن صلاحية اختام المعاملات بعد نهاية السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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